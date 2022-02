’Lucky loser’ Kozlov verdrinkt bijna, laat Nadal in de steek, maar wint wel

Het speciale daaraan was dat Kozlov op het laatste moment als ’lucky loser’ was opgeroepen. Hij stond op het moment van het telefoontje te trainen met niemand minder dan Rafael Nadal, maar de plicht riep.

Kozlov kende een sterke dag tegen Dimitrov, de ex van Maria Sharapova. Hij pakte de eerste set door een tiebreak met 10-8 te winnen. Ook in set twee was de Amerikaan aan de winnende hand en produceerde hij enkele fantastische winners. Tot hij na het breaken van de opslag van Dimitrov krampen kreeg in beide dijen.

Kozlov verloor vier games op een rij en de tweede set met 7-5. Vervolgens werd hij met een rolstoel van de baan gereden zodat er verzorging kon komen. Op dat moment maakten de commentatoren van Tennis TV bekend dat Kozlov eerder die dag nog 20 minuten lang op zee lag te dobberen na een incident met zijn jetski.

Het kalf leek dus verdronken voor de Amerikaanse ’lucky loser’. Maar ondanks beperkte fysieke mogelijkheden, zo serveerde Kozlov constant met een slice, vocht hij voor wat hij waard was. Dimitrov vond maar geen gaatje in de verdediging van zijn tegenstander en verloor na 3 uur en 21 minuten (de langste partij ooit in Acapulco) de derde set met 6-3. „Sorry voor het stoppen van de training Rafa”, schreef Kozlov op de camera.

Bron: Het Nieuwsblad