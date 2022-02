Felix Auger-Aliassime rekent af met ’finale-syndroom’ en wint ABN Amro-toernooi

De Canadees wilde niets liever dan zondagmiddag eindelijk eens een finale winnen. In zijn acht eerdere eindstrijden trok hij steevast aan het kortste eind. Sterker nog, hij wist in zijn vorige finales geen enkele set te pakken. Tegen Tsitsipas schoot hij echter uit de startblokken en wist hij zijn Griekse tegenstander direct te breaken. Dat bleek ook meteen genoeg voor setwinst: 6-4.

In het tweede bedrijf moest Tsitsipas, de huidige nummer vier van de wereld, weer direct zijn servicegame afstaan. Met aanvallend tennis denderde de Canadees door en kreeg hij zelfs twee kansen om de 23-jarige Tsitsipas nogmaals te breaken. Dit kon de Griek nog ternauwernood voorkomen, maar in zijn volgende servicegame was het alsnog raak. Auger-Aliassime plaatste een dubbele break en liep uit naar een 5-1 voorsprong. Tsitsipas stribbelde nog even tegen, maar moest zich op 5-2 toch echt gewonnen geven en zijn meerdere erkennen in de dolblije Auger-Aliassime: 6-4, 6-2.

En zo is de cirkel rond voor de jonge Canadees die in 2018 in Rotterdam zijn debuut op het ATP-niveau maakte.

Voor de 1250 aanwezige toeschouwers was de middag in Ahoy in ieder geval al goed begonnen. Zij zagen voordat de enkelfinale van start ging, hoe het Nederlandse duo Matwé Middelkoop en Robin Haase de dubbeltitel veroverden. Het was voor het eerst sinds 1998 dat een Nederlands duo zegevierde in eigen land.