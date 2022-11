Maradona’s befaamde ’Hand van God’-bal voor miljoenen geveild

Het moment: de hand van God. Ⓒ ANP/HH

LONDEN - De bal die Maradona bij het WK voetbal van 1986 in Mexico met de ’Hand van God’ in het doel tikte in de kwartfinale van Argentinië tegen Engeland, is op een veiling in Engeland verkocht voor 2 miljoen Engelse pond, omgerekend ongeveer 2,3 miljoen euro.