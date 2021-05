Koeman mist duel met Valencia sowieso, maar is overtuigd van goede afloop

Koeman kreeg de rode kaart omdat hij „kleinerend of onrespectvol gedrag richting de arbitrage, officials of leiding had laten zien.” De coach ontbreekt daardoor bij het duel met zijn oude club Valencia aanstaande zondag en in de topper thuis tegen koploper Atletico Madrid in het weekend daarop.

„Het is een overdreven straf. Tegen Valencia ben ik er zeker niet bij, maar ik heb alle vertrouwen in de technische staf. En de spelers hebben al veel gewonnen en worden niet nerveus”, aldus de Barça-trainer, die overtuigd is van een goede afloop van de competitie. „Als we de laatste vijf wedstrijden winnen, zijn we kampioen.”

Barcelona is door de nederlaag van donderdag op de derde plaats blijven staan met 71 punten. Dat zijn er evenveel als titelverdediger Real Madrid en twee minder dan Atletico. Sevilla staat daar weer een punt achter. Er zijn nog vijf speelronden in de Spaanse competitie.

