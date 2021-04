Ronald Koeman moet tegen Valencia en bij cruciaal duel met Atletico toekijken

Koeman moet daardoor toekijken tijdens het bezoek aan Valencia en bij het thuisduel met Atletico Madrid van een week later. Koeman kreeg de rode kaart omdat hij „kleinerend of onrespectvol gedrag richting de arbitrage, officials of leiding had laten zien.” Het treffen met Atletico Madrid kan weleens doorslaggevend zijn in de zinderende titelstrijd in Spanje.

Barcelona is door de nederlaag van donderdag op de derde plaats blijven staan met 71 punten. Dat zijn er evenveel als titelverdediger Real Madrid en twee minder dan Atletico. Er zijn nog vijf speelronden in de Spaanse competitie.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga