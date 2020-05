’Premier League in Australië? Absoluut niet realistisch’

Dat zegt Mark Bosnich, de nu 48-jarige oud-doelman van onder meer Aston Villa, Chelsea en Manchester United, in gesprek met Spirit FM. Bosnisch reageert daarmee op publicaties in The Sun on Sunday, dat meende te weten dat de Australische stad Perth plannen had om de resterende 92 duels in de Premier League te huisvesten.

„Een van de maatregelen die volgens de overheid het langst gaat duren, is dat er geen buitenlandse reizigers welkom zijn in Australië, zegt Bosnich. Als je twintig teams wil huisvesten, kom je (wanneer je uitgaat van zo’n 25 selectiespelers, technische staf, scheidsrechters en bijvoorbeeld mensen van televisie en andere media) al snel op zo’n 800 tot 850 mensen uit.”

Tijdzones

En Bosnich ziet ook een aantal andere problemen. „Drie van de vier velden waarop er gespeeld zou moeten worden, zijn veel te hard. En ook de verschillende tijdzones spelen natuurlijk een grote rol. Het kleinste tijdverschil met Engeland is in Australië zeven uur. Aftrappen rond lunchtijd in Australië zou nog de beste oplossing zijn, maar dat is natuurlijk ook niet ideaal.”

Ook benoemt Bosnich het ontbreken van het thuisvoordeel, en daar hebben volgens de Australische oud-doelman vooral de clubs last van die tegen degradatie vechten. „Ik denk dat zij zullen zeggen: ’oké, we spelen zonder publiek. Maar dan degradeert er ook niemand.’ Dat lijkt me een goed vertrekpunt.”