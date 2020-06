Joost Luiten: ’Herstart wereldranglijst oneerlijk’

Joost Luiten. Ⓒ BSR Agency

Amsterdam - Joost Luiten is ’not amused’ over de manier waarop de golfsport deze week de draad weer oppakt. Vooral dat de wereldranglijst weer operationeel is, in samenhang met het vervolg van de Amerikaanse PGA-Tour op 11 juni, vindt Nederlands beste golfer vreemd. De Europese Tour zal namelijk pas op 22 juli weer herstarten. „En dan heb je nog verschillende andere circuits in de wereld waar ook niet gespeeld wordt. Dat maakt de situatie oneerlijk.”