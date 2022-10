Ajax is weer koploper na klinkende zege op Excelsior

Met even geen midweekse wedstrijd en een bezoek zaterdag aan RKC Waalwijk is het weer even rustig in de Johan Cruijff Arena. Maar of het lek boven is? Behoudens tegen het middelmatige Rangers FC (4-0) won de landskampioen geen enkel topduel dit seizoen. Van PSV, Napoli tweemaal, Liverpool en AZ werd verloren. Vandaar wordt Liverpool over tien dagen in Amsterdam pas echt een testcase. Ook voor Brobbey. Als hij tenminste mag spelen van trainer Alfred Schreuder.

Reactie

Het enige interessante aan de wedstrijd tegen de derde club uit Rotterdam was hoe de ploeg zou reageren op het 10-2 verlies in 180 minuten voetbal tegen Napoli? En welke antwoorden Schreuder zou geven op een handvol vragen meegenomen uit Napels.

Ajax begon wat onwennig, onzeker, maar spijkerde het zwakke Excelsior wel direct vast tegen het eigen doel van Stijn van Gassel. Binnen het half uur stond het 2-0 na twee kanonskogels van Steven Berghuis. Bij de eerste gaf Van Gassel een rebound weg. Kaassie voor rechtsachter Jorge Sanchez, die zijn eerste doelpunt in Ajax-dienst noteerde. Op het tweede schot van Berghuis bleef Van Gassel het antwoord schuldig. Vlak voor rust bevrijdde Brobbey zich van een hoop frustratie en gemiste kansen door 3-0 te scoren.

Alle vuiltjes waren uit de lucht. Excelsior had in de ArenA niet de veerkracht die het eveneens gepromoveerde FC Volendam vorig week aan de dag legde na een 3-0 achterstand. Na een slordig Ajax-kwartiertje werd het 7-1 via Brobbey, Dusan Tadic, Steven Bergwijn en Mohammed Kudus. Invaller Nikolas Agrafiotis zorgde voor een Rotterdams slotakkoord.

Antwoorden

Dan de antwoorden van Schreuder. Eindelijk stelde hij Brobbey weer op in de spits en niet gelegenheidsspits Kudus, die helemaal niet in de spits wil spelen. De zelfopgeleide Brobbey is dus niet voor bijna twintig miljoen euro gehaald om op de bank te zitten.

Tadic maakte zijn rentree na z’n schorsing in Napels en mocht op zijn favoriete positie aan de linkerkant spelen. De aanvoerder met zijn ongelofelijke rendement qua doelpunten en assists kreeg daarmee het krediet dat hij verdient na vier jaar Ajax. In plaats dat hij ondergeschikt gemaakt wordt aan de momentenvoetballer Bergwijn, die moest uitwijken naar rechts. Overigens zat Tadic na 75 minuten nog niet op de bank – hij bleef daar gelukkig zitten - of Bergwijn scoorde 6-0 vanaf de linkerkant.

Eindelijk Wijndal

Daley Blind en Calvin Bassey bleven centrale verdediger en linksachter, maar na rust kreeg Owen Wijndal eindelijk speelminuten en husselde Schreuder niet direct de hele achterhoede door elkaar. Zo dook linksback Bassey in Napels ineens op als rechtsachter. Omdat linkspoot Baas werd ingebracht. Tegen Excelsior mocht Baas opnieuw invallen, maar nu stond hij met zijn linkerbeen op rechtsachter.

Op het middenveld verdiende Davy Klaassen met drie doelpunten in zijn laatste vier duels zijn basisplaats terug in competitieverband. Omdat Berghuis en Edson Alvarez zich in dezelfde linie ophielden, kwam het niet slecht uit dat neo-international Kenneth Taylor vanwege fysieke klachten niet bij de selectie zat.

Het waren allemaal tijdelijke antwoorden want op het bordje van Schreuder blijven er ook na Excelsior voldoende keuzes. Of Tadic of Bergwijn op links, Brobbey of Kudus in de spits, Klaassen in de basis, Berghuis op het middenveld of in de aanval, wat te doen met Bassey en Blind en zo zal zich nog wel meer aandienen.

In ieder geval kwam Excelsior op het juiste moment om wat vertrouwen te tanken: 7-1.