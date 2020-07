Handbiker en ex- F1-coureur Alex Zanardi naar revalidatiecentrum

Vijf dagen geleden was begonnen hem langzaam uit zijn coma te doen ontwaken zodat, zo verklaarden de artsen, Zanardi vervoerd kon worden naar een meer specialistisch revalidatiecentrum. „Onze professionals blijven ter beschikking van deze buitengewone persoon en zijn familie, zoals altijd gebeurt in dit soort gevallen”, meldde Valtere Giovannini, directeur van het hospitaal waar Zanardi verbleef.

Zanardi (53) reed in de jaren 90 in de Formule 1 en werd in 1997 en 1998 twee keer kampioen in de CART-series. Na een ongeluk op een Duits circuit in de CART-series in 2001 moesten zijn beide benen worden geamputeerd.

Als handbiker veroverde de Italiaan vier gouden medailles bij de Paralympische Spelen van Londen 2012 en Rio 2016.