Virgil van Dijk is het eens met Arnaut Danjuma na ijzersterke avond Liverpool

Over het duel op Anfield was hij tevreden. „We hebben volgens mij niet één kans weggegeven. Dat zegt veel. In aanvallend opzicht hebben we veel druk gezet. Aanvankelijk resulteerde dat niet in doelpunten, maar gelukkig zijn we geduldig gebleven. Na de hervatting zijn we wel voor ons goede spel beloond.”

Arnaut Danjuma, de Nederlandse aanvaller van Villarreal, wilde nog niet van opgeven weten. „We waren vandaag niet op ons best. Maar thuis gaan we alles geven om deze achterstand goed te maken. We geloven er nog in. Dit was een teleurstellend resultaat, maar we weten dat Liverpool heel goed is. De druk is ons hier teveel geworden. Ook dat kan gebeuren.”

Bekijk ook: Liverpool zet grote stap richting finale Champions League