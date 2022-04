Virgil van Dijk op zijn hoede, Jürgen Klopp tipt Mané voor Gouden Bal

Over het duel op Anfield was hij tevreden. „We hebben volgens mij niet één kans weggegeven. Dat zegt veel. In aanvallend opzicht hebben we veel druk gezet. Aanvankelijk resulteerde dat niet in doelpunten, maar gelukkig zijn we geduldig gebleven. Na de hervatting zijn we wel voor ons goede spel beloond.”

Arnaut Danjuma, de Nederlandse aanvaller van Villarreal, wilde nog niet van opgeven weten. „We waren vandaag niet op ons best. Maar thuis gaan we alles geven om deze achterstand goed te maken. We geloven er nog in. Dit was een teleurstellend resultaat, maar we weten dat Liverpool heel goed is. De druk is ons hier teveel geworden. Ook dat kan gebeuren.”

Trent Alexander-Arnold in duel met Arnaut Danjuma. Ⓒ ANP/HH

Gouden Bal

Wat Liverpool-trainer Jürgen Klopp betreft, bevestigde Sadio Mané woensdag zijn kandidatuur voor de Gouden Bal. „Als je geen Messi of Ronaldo bent, moet je waarschijnlijk de Champions League winnen, wat we nog niet hebben gedaan. Dus geef ons nog een paar weken en dan zullen we zien waar we eindigen.”

„Hij kan links spelen, hij kan centraal spelen en op beide posities is hij van wereldklasse. Hij begon voor Liverpool op de rechtervleugel. Sommigen zullen zich zijn eerste doelpunt tegen Arsenal herinneren toen hij naar binnen sneed en de bal met zijn linkervoet in de verre hoek schoot. Geweldig, ik hou ervan”, aldus Klopp.