Captain Paul Haarhuis & co juichen voor Nederlands elftal ’Kans groter op Davis Cup dan op wereldtitel Oranje’

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Onder luid gejuich wordt het Nederlands Davis Cup-team in het Spaanse Benalmadena begroet door een groep fanatieke fans. Ⓒ FOTO’S RIEN HOKKEN

MALAGA - Als het trainingsschema in de aanloop naar de Davis Cup Finals wordt bekendgemaakt, weet captain Paul Haarhuis één ding zeker: ik moet ingrijpen. De dag voor de kwartfinaleontmoeting met Australië in Malaga zouden de Nederlandse tennissers tijdens het WK-duel Nederland-Senegal gebruik mogen maken van de trainingsbanen. Een aantal dagen later is dat probleem opgelost. En dus kan een deel van de Nederlandse tennissers aanschuiven in Beach Club Higueron.