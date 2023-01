’Megabod Southampton op Kamaldeen Sulemana’

Sulemana was anderhalf jaar geleden serieus in beeld bij Ajax, maar koos toen voor het Franse Rennes. PSV is druk doende een vleugelaanvaller binnen te hengelen, waarmee de aanval op peil gebracht moet worden na de verkoop van Cody Gakpo aan Liverpool en Noni Madueke aan Chelsea. Eerder grepen de Eindhovenaren naast Viktor Tsygankov, die naar Girona is verkast, en Arnaut Danjuma, die de voorkeur gaf aan een transfer naar Tottenham Hotspur. De Spaanse vleugelaanvaller Bryan Gil van Spurs staat nog wel op de nominatie om naar Eindhoven te komen.

PSV versterkte zich inmiddels al wel met een nieuwe spits. Fabio Silva, in de eerste seizoenshelft actief voor Anderlecht, is voor de rest van het seizoen gehuurd van Wolverhampton Wanderers en maakt zaterdagavond deel uit van de wedstrijdselectie voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. In de selectie keert ook Luuk de Jong terug. De captain van PSV ontbrak midweeks bij de 1-0 nederlaag tegen FC Emmen door een forse hoofdwond, die hij had opgelopen tegen Vitesse.

