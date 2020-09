Mercedes steekt draak met afschaffen ’party mode’

Lewis Hamilton ging zaterdag aan de haal met de pole, ondanks het afschaffen van de party mode. Ⓒ REUTERS

Hoewel de party mode deze week werd afgeschaft, was Mercedes zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië wederom ongenaakbaar. Het gat dat polesitter Lewis Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas met de concurrentie sloegen was alsnog bijna een seconde.