IOC-voorzitter Bach: ’Geen aarzeling bij uitstel Olympische Spelen’

„In zulke situaties kan je als verantwoordelijken geen beslissing nemen op basis van onderbuikgevoelens”, zegt Bach in de krant Welt am Sonntag. „Niemand kan ons verwijten dat we geaarzeld hebben of dat we niet transparant waren. We hebben alles in overleg gedaan, waarbij we de adviezen van alle betrokken partijen hebben meegenomen”, aldus Bach.

Terwijl het coronavirus zich over de wereld verspreidde, hield het IOC lang vol dat de Spelen gewoon komende zomer zouden worden gehouden. Toen de druk van bonden en atleten heel groot werd, besloot het IOC in samenspraak met Japan om het mondiale sportevenement uit te stellen. De gewenste duidelijkheid over de nieuwe data volgde enkele dagen later: de Spelen worden nu van 23 juli tot en met 8 augustus 2021 gehouden.

Bach weet nog niet hoeveel het uitstellen van de Spelen het IOC precies gaat kosten. „Maar dat loopt voor ons in de honderden miljoenen.” De Duitser wilde niet ingaan op de vraag of de Spelen volgend jaar ook in gevaar komen als het coronavirus nog lang blijft rondwaren over de wereld. „De gezondheid van de sporters en alle betrokkenen staat voorop, net als het onder controle houden van het virus.” Uitstellen naar 2022 was volgens Bach sowieso geen optie. „Dat zou helemaal een enorme opgave zijn geweest voor het organisatiecomité en voor Japan.”