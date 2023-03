Hollywood-acteur Ryan Reynolds kondigt op ’knullige’ wijze wedstrijd tegen Man United aan

Sinds Reynolds en McElhenney in 2020 Wrexham AFC overnamen is het bescheiden ploegje uit het noorden van Wales (vlak onder Liverpool) uitgegroeid tot een echte cultclub. Reynolds - bekend van onder andere Deadpool en Free Guy - en McElhenney - It’s Always Sunny in Philadelphia - investeerden flink in het team en dankzij de Disney-hit Welcome to Wrexham kreeg de traditieclub uit de Engelse vijfde klasse wereldwijde faam.

Het team is vooral hot in de VS. Die buzz wordt nu verzilverd met een oefenwedstrijd in San Diego. Op 25 juli neemt Wrexham AFC het er op tegen het grote Manchester United.

Het olijke duo Reynolds-McElhenney kondigde de oefenpot aan in een filmpje met Alex Ferguson, de legendarische succescoach van United. Er wordt een fraai toneelstukje opgevoerd.

„Ik kan niet geloven dat we met dé Alex Ferguson gaan praten. De grootste voetbaltrainer aller tijden”, begint McElhenney. Reynolds antwoordt: „Ja ik ben supernerveus.” De response die ze krijgen is nul, komma nul. Ferguson blijft stoïcijns voor zich uit kijken, wat de gevierde acteurs ook proberen. Op een gegeven moment probeert Reynolds de boel te forceren door te zeggen dat McElhenney een afspraak heeft met de kapper. Meteen daarna zet hij de verbinding uit: „Ik raakte in paniek”, luidde zijn verklaring. In een ander shot krijgt Ferguson de vraag van iemand die zijn kamer komt binnenlopen. „Wat zeiden ze?” „Geen idee, ze stonden op mute”, grapt de Manchester-legende.

Bron: Het Nieuwsblad