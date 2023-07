VIDEO Overstekende toeschouwer veroorzaakt valpartij in Baloise Ladies Tour

Toen kleine groepjes rensters van het uiteengeslagen peloton in volle snelheid over de meet kwamen, stak een toeschouwer plots de weg over. De man liep zomaar de Finse Antonia Gröndahl aan, die hard tegen de vlakte ging.

Bekijk hier de beelden.

Opnieuw zege Kool

Kool heeft vrijdag haar derde zege op rij geboekt in de Baloise Ladies Tour. Na de proloog in Vlissingen en de eerste rit in Zwevegem was de sprintster van DSM-Firmenich ook de beste in de sprint van de tweede etappe in Zulte. Kool bleef de Britse Anna Henderson en de Deense Emma Norsgaard voor. De 24-jarige renster staat nog steviger aan de leiding in het algemeen klassement.

De negende editie van de Belgisch/Nederlandse koers gaat zaterdag verder met een rit van Breskens naar Knokke-Heist gevolgd door een individuele tijdrit in de Belgische kustplaats later in de middag. Een dag later is de laatste etappe met start- en finishplaats in Deinze.