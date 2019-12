Van Dijk: ’Was Ronaldo een concurrent dan?’

Bij het RTL7-programma VTBL werd aan Van Dijk gevraagd wat hij ervan vindt dat Ronaldo niet aanwezig is en dat er dan ’in ieder geval een concurrent minder is’. De Oranje-aanvoerder reageerde gevat: „Was hij een concurrent dan?”

Al snel geeft hij de Portugees het voordeel van de twijfel. „Volgens mij had hij iet anders ,wat hij wle kon ophalen. Dat zeggen ze van de buitenwereld. Daarom ben ik er ook, omdat mensen dat waarderen. Maar ook voor die twee (Ronaldo en Messi, red), die het al zoveel jaren achter elkaar doen.”

Van Dijk beleefde in 2019 een geweldig jaar. De bij Willem II opgeleide verdediger won met Liverpool de Champions League. In het noordwesten van Engeland wordt de beresterke Van Dijk op handen gedragen.

Van Dijk is vanzelfsprekend ook één van de steunpilaren achter de wederopstanding van Oranje. Dankzij spelers als hij, Memphis Depay, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum is Oranje er volgend jaar voor het eerst sinds 2014 weer bij tijdens een eindtoernooi. In de groepsfase van het EK komen Oekraïne, Oostenrijk en een derde land (uit de play-offs) op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Mede dankzij Big Virgil heeft de ploeg van bondscoach Ronald Koeman ook in het buitenland z’n uitstraling terug.

In een aantal Spaanse media gaat het verhaal dat Messi de Oranje-international heeft afgetroefd. Een afvaardiging van France Football heeft Messi naar verluidt bezocht om hem een interview af te nemen, omdat de vedette van Barça de prijs in de wacht heeft gesleept. Er zijn overigens nog 28 andere spelers die de strijd aangaan met Van Dijk en Messi, onder wie Wijnaldum, De Jong, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek. In 2018 ging de Ballon d’Or verrassend naar de Kroaat Luka Modric, die vice-wereldkampioen werd met zijn land en met Real Madrid de Champions League pakte.

Bij de vrouwen zijn drie Nederlanders genomineerd. Sari van Veenendaal (Atletico Madrid), Vivianne Miedema (Arsenal) en Lieke Martens (FC Barcelona) maken kans op de prestigieuze onderscheiding. Het drietal moet het onder meer opnemen tegen Ada Hegerberg van Olympique Lyon. De Zweedse pakte vorig jaar de Gouden Bal.