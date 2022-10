Iniesta over depressie: ’Ik keek uit naar de nacht, dan kon ik mijn pil nemen’

De 38-jarige Iniesta sprak daarover tijdens de podcast The Wild Project, van YouTuber Jordi Wild. Hij wil door zijn verhaal te vertellen anderen aansporen om dat ook te doen.

„Als dit van een bekend iemand komt, dan kan iemand anders ook gaan zeggen van: wow, dit kan iedereen krijgen. Want in theorie heeft iemand als ik al het geld van de wereld, de mooiste woningen, de beste auto’s... Maar het draait niet om de materiële dingen. Ik wil dit uitleggen en communiceren, op een natuurlijke manier. Want iedereen gaat tijdens zijn leven door deze fases en we herstellen er nooit helemaal van.”

Iniesta zegt dat hij „geen plezier of energie” had in het leven. „Je begint je daardoor slecht te voelen, waarna je tests laat doen en het resultaat is dat er niks aan de hand is. Maar je weet dat er iets mis is. Je kruipt vervolgens in je lichaam en je geest, waar alles er zwart uit begint te zien. Ik keek elke keer uit naar de nacht omdat ik dan mijn pil kon nemen en rusten. Dat was mijn pleziermoment. Tot je dit zelf gevoeld heb, kan je het niet begrijpen. Ik was niet down door een gebeurtenis, het verlies van een wedstrijd of het einde van een relatie, maar er was iets anders.”

De tweevoudige Europese kampioen en ex-wereldkampioen is momenteel nog steeds in therapie. „Dat blijft zo omdat ik mezelf op orde moet krijgen”, aldus Iniesta.

