Titelverdediger Peter Wright direct onderuit op EK Darts

De 51-jarige Wright kende een dramatische start en keek al snel tegen een 0-3-achterstand aan tegen de nummer 107 op de Order of Merit. De Schot kwam nog terug tot 3-5 en gooide ook een veel hoger gemiddelde dan Hempel, maar de Duitser was veel effectiever op zijn dubbels.

Wright had de Europese titel in 2020 gewonnen door James Wade in de finale te verslaan. Tegen Hempel kwam hij al snel twee legs achter. De Duitser liep uit naar 5-2 en gooide op 5-3 de partij uit.

Vrijdag komen Michael van Gerwen en Danny Noppert voor het eerst in actie in Salzburg. Van Gerwen, die bij de World Grand Prix in de openingsronde nog zijn meerdere moest erkennen in Noppert, neemt het op tegen de Kroaat Boris Krcmar. Noppert moet zien af te rekenen met Krzysztof Ratajski.