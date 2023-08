Luka Ivanusec tot 2028 bij Feyenoord

Vrijdagochtend stond hij op Schiphol en daar wachtte een aantal Feyenoord-supporters hem al op, waarbij hij prompt een rood-witte sjaal om zijn nek kreeg gehangen. De 24-jarige aanvaller, die voorbestemd is om op de linkerflank te gaan spelen, had gehoopt al een paar weken terug op Schiphol te staan maar zijn voorzitter (van Dinamo Zagreb) gooide toen plotseling een spaak in het wiel. Alles was al geregeld voor zijn overgang naar Feyenoord toen de grootste baas van de club besloot hem nog in te willen zitten bij de kwalificatie voor de Champions League. Daar is de club uiteindelijk niet in terecht gekomen.

Feyenoord had al een duidelijke prijs genoemd voor de speler en daar kon weinig meer aan veranderen. Directeur Dennis te Kloese moest alleen wat meer geduld oefenen voordat hij de Kroaat nu in huis had. De transfersom voor Ivanusec bedraagt zo’n acht miljoen euro, alleen heeft Feyenoord wel een doorverkooppercentage van 15 procent toegezegd voor de toekomst.

Luka Ivanusec gaat de fans van Dinamo gedag zeggen. Ⓒ ANP/HH

Gewaardeerd

Hoezeer Ivanusec door zijn oude ploeg en de supporters werd gewaardeerd bleek donderdagavond na afloop van de Europa League-wedstrijd (ook kwalficatie) tegen Sparta Praag. Door zijn eigen spelers werd hij op de schouders genomen en in de lucht gegooid, de speler zelf maakte grote dankgebaren aan de eigen fans. Na meer dan 170 wedstrijden (36 goals, 20 assists) neemt hij afscheid en in zijn laatste partij maakte hij nog een doelpunt en leverde hij een assist.

Voor de Kroatische televisie vertelde Ivanusec dat hij het een passend afscheid vond en dat hij het geweldig vond om zo te kunnen vertrekken.

„De sterke wens van Feyenoord om me aan te trekken heeft de doorslag gegeven. Ik voel dat de club en de coach mij écht willen hebben en daar was ik gevoelig voor. Feyenoord is de Nederlandse kampioen, speelt in de Champions League en ik geloof dat het een goede stap is in mijn carrière”, zei Ivanusec.

„Als ik kijk naar de resultaten die we in Europa en in de competitie hebben behaald, kijk ik met veel trots terug. Het meest speciale moment in het Dinamo-shirt? Zeker de overwinning op Tottenham, een van de grootste overwinningen in de geschiedenis van Dinamo. Maar er waren nog meer grote wedstrijden en resultaten.”

Tegelijk met Ivanusec arriveert Ondrej Lingr min of meer in de selectie van Feyenoord. De Tsjechische international gaat het middenveld versterken, waar hij vooral bedoeld is als aanvallende kracht. Voor de defensieve taken op het middenveld heeft Arne Slot al Ramiz Zerrouki, Mats Wieffer, Quinten Timber en Thomas van der Belt, plus de jonge Anthony Milambo.

Geertruida en Gimenez

Feyenoord wil niemand meer laten gaan maar let wel op of er in de laatste dagen van de transferperiode nog een ’overval’ komt op een van de kopstukken. En dan moet worden gedacht aan een buitenlandse club die Lutsharel Geertruida of Santiago Gimenez wil wegkapen.

De Rotterdammers willen beide spelers houden en zullen niet in discussie gaan over tal van onderhandelingen als er nog een toenadering komt. Bayern München zou Geertruida op het oog hebben en Gimenez staat nog altijd op veel lijstjes in Spanje en Engeland. Maar voor beide topspelers is alleen een vertrek nog mogelijk als er in één klap een recordbedrag op tafel komt en dan zal het gaan om bedragen tussen de 40 en 50 miljoen euro.