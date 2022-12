Vivianne Miedema scheurt kruisband: ’Geen WK, ik wist het meteen’

De aanvalster ondergaat binnenkort een knieoperatie en wacht een lange herstelperiode. Het is nog onduidelijk hoe lang de topscorer aller tijden van Oranje niet in actie kan komen, maar het WK in Nieuw-Zeeland en Australië komt mogelijk te vroeg. Zelf is ze vrij stellig: ,,Ik wist het meteen. Er ging van alles door mijn hoofd toen het gebeurde: ik kan mijn team niet meer helpen, ik kan niet meedoen aan het WK en zal lang moeten revalideren.”

Ze liep de blessure enkele dagen geleden op tijdens het duel van haar club Arsenal met Olympique Lyon in de Champions League. De spits moest tegen het einde van de eerste helft per brancard van het veld af in Londen.

In tranen

Haar vriendin en teamgenoot Beth Mead, dé uitblinker bij Engeland op het afgelopen EK, keek toen het gebeurde vanaf de zijlijn op krukken bezorgd toe. Zij liep ruim drie weken geleden een gescheurde voorste kruisband op.

De international was in tranen en het publiek op de tribunes werd er stil van. Haar been was volledig ingepakt toen ze in de catacomben verdween, meldde de BBC. Nu blijkt dat de tranen terecht waren.

Miedema op de brancard. Ⓒ Reuters

Ook voor bondscoach Andries Jonker is het een drama. Miedema is een belangrijke speelster voor Oranje, dat over zeven maanden meedoet op het WK in Nieuw-Zeeland en Australië.