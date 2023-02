De Ligt en Blind winnen met Bayern, Union Berlin met zege naar Amsterdam

Thomas Müller opende kort voor rust de score na geklungel achterin bij Bochum en na rust liep Bayern weg door doelpunten van invaller Kingsley Coman en Serge Gnabry (strafschop). Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd voor de Duitse kampioen, Daley Blind kwam halverwege de tweede helft in de ploeg. Ryan Gravenberch ontbrak opnieuw vanwege een lichte knieblessure.

Frimpong goed voor twee assists

Jeremie Frimpong was met twee assists belangrijk bij Bayer Leverkusen, dat met 3-1 won bij TSG Hoffenheim. Frimpong deed het voorbereidende werk bij het tweede en derde doelpunt, die werden gemaakt door respectievelijk Moussa Diaby en Adam Hlozek. De 22-jarige Amsterdammer, die tot de WK-selectie van Oranje behoorde, scoorde dit seizoen zelf al vijf keer in de Bundesliga. Leverkusen steeg naar de achtste plaats.

Jeremie Frimpong liet het na zelf ook te scoren. Ⓒ ANP/HH

Dortmund bleef in het spoor van Bayern München door met 2-0 te winnen bij Werder Bremen. De 18-jarige Engelsman Jamie Bynoe-Gittens opende in de 67e minuut de score, een minuut nadat hij was ingevallen. Julian Brandt besliste het duel in de slotfase. Donyell Malen bleef op de bank bij Dortmund, dat nu vijf competitieduels op rij heeft gewonnen. Doelman Mark Flekken won met SC Freiburg van VfB Stuttgart: 2-1. Freiburg staat voorlopig vierde, op zes punten van Bayern.

Union Berlin komt met zege op Leipzig naar Amsterdam

FC Union Berlin komt als nummer 2 van Duitsland naar Amsterdam voor het eerste duel met Ajax in de tussenronde van de Europa League. De ploeg van trainer Urs Fischer won na een achterstand met 2-1 bij RB Leipzig en blijft koploper Bayern München zo op een punt volgen. Union Berlin, met verdediger Danilho Doekhi en aanvaller Sheraldo Becker in de basis, kwam in Leipzig halverwege de eerste helft op achterstand via een doelpunt van Benjamin Henrichs.

Union Berlin kwam na een uur spelen op gelijke hoogte via Janik Haberer. Robin Knoche bezorgde de ploeg uit Berlijn de winst uit een strafschop. De 2-2 van invaller Yussuf Poulsen werd afgekeurd vanwege buitenspel. Leipzig bleef op 36 punten staan en is nu buiten de top-4 gevallen. Union Berlin heeft zes punten meer.

