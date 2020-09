Alistair Overeem houdt hoop op UFC-titel levend

De 40-jarige Overeem is bezig aan zijn laatste title run, zoals hij het zelf omschrijft. Dankzij zijn overwinning op Sakai is de MMA-vechter, die al kampioen werd in Dream, Strikeforce en de K-1, weer een stap dichter bij een tweede gevecht om UFC-goud. De eerste keer dat de zwaargewicht een kans kreeg, in 2017, verloor hij van Stipe Miocic, die ook nu de titel in het bezit heeft.

Overeem hield zich in de eerste twee ronden relatief rustig en leek Sakai wat ruimte te geven. Die tactiek betaalde zich in de tweede helft van de partij uit. Overeem had energie gespaard en de stijl van Sakai kunnen doorgronden. Hij trok de partij naar zich toe door zijn opponent in de derde en vierde ronde naar de grond te werken. Waar de op zijn rug liggende Sakai de eerste furie aan stoten van Overeem ternauwernood overleefde, was de tweede hem te machtig.

Het was voor Overeem de negende keer dat hij een tegenstander in UFC versloeg door middel van een knock-out. In totaal staat Overeem op 47 zeges in 66 MMA-partijen.

The Reem heeft nu twee keer op een rij gewonnen. Van zijn laatste vijf partijen ging alleen die tegen Jairzinho Rozenstruik verloren. In dat gevecht had Overeem de overhand, maar werd hij in de slotseconden gevloerd door een verwoestende stoot van de Surinamer.

„Sakai kan een stootje hebben”, analyseerde Overeem na afloop. „We wisten dat we rustig moesten blijven en dat dan vanzelf een opening zou ontstaan. We hebben het weer gedaan. En dat op 40-jarige leeftijd”, grapte Overeem, die in vier verschillende decennia (’90, ’00, ’10 en ’20) MMA-gevechten won. „Voor nu neem ik een korte pauze, maar mogelijk zien jullie me voor het einde van het jaar alweer terug in de octagon.”