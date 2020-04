Jürgen Klopp mist zijn spelers bij Liverpool verschrikkelijk

„Het wordt erger, hoe langer het duurt. Ik accepteer voor de volle 100 procent de situatie zoals die nu is, maar hoe langer je iemand niet ziet, des te meer pijn dat doet”, aldus Klopp op de website van de Reds.

Klopp onderhoudt wel contact met zijn spelers door de videoverbinding die er elke dag is om in eigen huis te kunnen blijven trainen. „Als we die trainingssessies hebben...ik had me nooit kunnen voorstellen dat ik daar zoveel van zou genieten. Als ik de jongens weer zie verandert alles.”

„Een minuut, een uur, twee uur, hoe lang die sessie ook duurt, de spirit bij de jongens is goed”, meent Klopp. „Je voelt meteen waarom je ze zoveel mist, omdat het een uitzonderlijke groep is.”

Liverpool heeft in de Premier League 25 punten voorsprong op titelverdediger Manchester City. De voorbereidingen op een kampioensfeest waren al in volle gang op Anfield totdat de coronacrisis roet in het eten gooide.