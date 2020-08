Video: Kvyat vliegt met 280 kilometer per uur muur in

Kvyat verloor in de bochtencombinatie Maggots/Becketts de controle over zijn wagen en vloog vervolgens met een snelheid van om en nabij de 280 kilometer per uur de muur in.

„Het spijt me zo”, stamelde Kvyat over de boordradio, al was het mogelijk een lekke band die hem parten speelde en geen rijdersfout. De fysieke schade leek mee te vallen. Kvyat stelde zijn teamleiding direct gerust en stapte ook op eigen houtje uit zijn tot schroot verworden bolide. Gezien de impact van de klap zal hij vermoedelijk nog wel ter controle langs gaan bij de wedstrijdarts.

In de slotfase kregen ook Valtteri Bottas en Lewis Hamilton te maken met een lekke band. De aanvankelijk voorspelbare race in Groot-Brittannië werd daardoor in extremis toch nog heel spannend. Max Verstappen kwam uiteindelijk als tweede over de finish, omdat Hamilton ook met een lekke band net genoeg tijd overhield om zijn collega van Ted Bull voor te blijven.

