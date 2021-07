Stilte voor de storm bij AZ

V.l.n.r.: de AZ-spelers Calvin Stengs, Zakaria Aboukhlal, Myron Boadu en Mohamed Taabouni. Ⓒ ANP/HH

Aan voorbereidingstijd geen gebrek bij AZ. De topclub is in tegenstelling tot afgelopen jaren gevrijwaard van vroege Europese kwalificatieduels en kan zich in alle rust prepareren op de seizoenopening tegen RKC Waalwijk (14 augustus). Technisch directeur Max Huiberts wacht echter een lange, hete zomer.