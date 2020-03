Australië ondanks coronavirus klaar voor Formule 1

„De voorbereidingen op de Formule 1-race van volgende week in Melbourne zijn in volle gang”, zegt Andrew Westacott, directeur van de GP van Australië. „Het circuit is er bijna klaar voor, in de komende dagen komen het materiaal en de personeelsleden van de Formule 1-teams hier aan. We kijken er naar uit om op donderdag 12 maart de poorten te openen voor het publiek.”

De directeur benadrukt dat momenteel geen reisverbod van kracht is voor Australië. „De Formule 1 heeft opnieuw bevestigd dat de Grote Prijs van Australië doorgaat, we kijken er naar uit om de teams in Melbourne te verwelkomen.”