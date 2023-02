Nieuw succes: Oranje-tennissers weer naar groepsfase Davis Cup Finals

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Wesley Koolhof haalt uit. Ⓒ ANP/HH

Het Nederlandse Davis Cup-team is er in september opnieuw bij als de groepsfase van de Davis Cup Finals worden afgewerkt. Na de twee zeges van Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven zaterdag klaarden Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof het karwei tegen de Slowaken Alex Molcan en Lukas Klein: twee keer 6-3 . Daardoor stond er na drie partijen al een 3-0 tussenstand op het scorebord in het Groningense Martiniplaza.