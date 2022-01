Premium Het beste van De Telegraaf

’Tien dagen voor vertrek sluiten we onszelf op’ Corona-angst skeletonster Kimberley Bos neemt toe: ’Het is echt niet leuk meer’

Door Hans Ruggenberg

Kimberley Bos. Ⓒ ANP/HH

WINTERBERG - Naarmate de Winterspelen van Peking dichterbij komen, neemt de corona-angst toe bij de atleten. In het bobslee- en skeleton-circuit ’regende’ het de afgelopen periode besmettingen. Skeletonster Kimberley Bos, die vrijdag haar tweede World Cup-goud pakte en leidster is in het klassement, ziet elke test met angst en beven tegemoet. ,,Je denkt elke keer: ’Ik zal toch niet…?’ Het is echt niet leuk meer.”