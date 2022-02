IOC-baas: ’Peking veiligste plek op aarde tijdens Spelen in pandemie’

„Met een infectieratio van 0,01 is deze gesloten ’bubbel’ een groot succes. Beijing is een van de veiligste plekken op aarde, zo niet dé veiligste”, zei Bach op een persconferentie. „Dat is een geweldige prestatie. We kunnen ons hier allemaal veilig en comfortabel voelen. Dat is ook een boodschap aan de wereld: als je de regels respecteert en solidair bent met elkaar, dan kan je tijdens een pandemie zelfs zo’n groot evenement als de Winterspelen houden.”

Van de ruim 67.000 coronatests die donderdag werden uitgevoerd onder alle deelnemers aan de Spelen, leverde er één een positieve uitslag op. Een dag eerder kon het IOC voor het eerst tijdens deze Spelen een dag met louter negatieve uitslagen melden. Sinds 23 januari zijn ruim 1,66 miljoen coronatests uitgevoerd in de gesloten ’bubbel’. Daarvan waren er 436 positief.

Bach wilde nog geen cijfer als beoordeling geven aan de Spelen van Beijing. „We hebben nog 2,5 dag te gaan. Zondagavond bij de sluitingsceremonie laten we ons oordeel over deze Spelen horen. Maar het is duidelijk dat we heel tevreden zijn en dat vooral de atleten heel blij zijn.”