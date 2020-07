ATP gaat wereldranglijst tennis anders bijhouden

De beste achttien resultaten van een speler in de afgelopen 52 weken zijn niet meer leidend. ATP gaat naar de uitslagen tussen maart 2019 en december 2020 kijken.

De ATP denkt dat het eerlijker is om naar een langere periode te kijken, omdat veel toernooien zijn geannuleerd vanwege het coronavirus. Sommige tennissers willen ook niet meteen in augustus al in actie komen. Ze zijn bang voor het virus of zijn positief getest op corona.

Murray

De wereldranglijst is sinds 16 maart bevroren. Andy Murray pleitte er vorige maand al voor om de wereldranglijst anders bij te houden. De voormalige nummer 1 van de wereld adviseerde om naar een periode van twee jaar te kijken.

Tennissers blijven hun verzamelde punten op eerdere toernooien wekelijks verdedigen. Punten die in 2020 worden verzameld, blijven 52 weken tellen. Voor de toernooien die in 2019 en in 2020 zijn afgewerkt, blijven punten 22 maanden van kracht.