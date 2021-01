Heerenveen knokt zich langs Emmen naar kwartfinale KNVB-beker

Heerenveen hoopte op bezoek bij Emmen de vrije val te stoppen waar de ploeg van Johnny Jansen zich momenteel in bevindt. Al tien duels op rij weten de Friezen niet te winnen. Ook bij FC Emmen draait het uiterst moeizaam. In de Eredivisie is de ploeg van Dick Lukkien hekkensluiter met slechts vijf punten.

De eerste helft kende een vrij opvallend spelbeeld. De eerste twintig minuten domineerde Heerenveen. De uitploeg was veel aan de bal op de helft van Emmen, maar echt grote kansen wisten de Friezen niet te creëren. Alleen Pawel Boschniewicz kreeg een goede kans om zijn ploeg op voorsprong te schieten. Na een scherpe vrije trap van Joey Veerman kon de verdediger koppen, maar hij zag zijn bal net voor langs gaan.

In de 23e minuut begon Emmen wat meer van zich af te bijten. Glenn Bijl kreeg een goede schietkans, maar Erwin Mulder hield zijn ploeg op de been. Ondanks dat de bal dus niet in het doel belandde, bleek het voor de thuisploeg wel het startsein om het initiatief van Heerenveen over te nemen. En wat Heerenveen met het overwicht verzuimde te doen, deed Emmen wel: scoren. Sergio Peña brak de ban en schoot zijn team op slag van rust op voorsprong. Oog in oog met Mulder faalde de middenvelder niet en gleed hij de bal binnen. Het was slechts het eerste doelpunt voor Peña dit seizoen, maar wel een hele belangrijke.

Onhandige handsbal

Heerenveen wist dat het in de tweede helft beter voor de dag moest komen, maar leek daar niet naar te kunnen handelen. Hoe meer risico de Friezen namen, hoe gevaarlijker Emmen uit de counter werd. Toch kwam Heerenveen uit het niets langszij. Benjamin Nygren besloot uit te halen en zag zijn schot in de verre hoek verdwijnen.

In de negentigste minuut kwam Heerenveen alsnog op voorsprong via een strafschop. Na een onhandige handsbal van Riccardo van Rhijn twijfelde scheidsrechter Siemen Mulder geen seconde en legde de bal op de stip. Dit buitenkansje liet Joey Veerman niet onbenut en hij schoot zijn ploeg naar de kwartfinale van de KNVB-beker.