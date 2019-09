Oekraïner Boiko fluit Estland-Nederland

Boiko floot vorige maand nog een Nederlands team toen hij arbiter was in het duel tussen Feyenoord en Dinamo Tbilisi in de voorronde van de Europa League. Feyenoord won in De Kuip met 4-0.

Estland en Oranje treffen elkaar in groep C. Daarin heeft Nederland na de zege van vrijdag op Duitsland (2-4) zes punten uit drie duels. De Noord-Ieren, die maandag Duitsland ontvangen, leidden met de maximale score van twaalf uit vier. Duitsland volgt met negen uit vier. Estland, dat vrijdag in Tallinn verloor van Wit-Rusland (1-2), haalde in vier duels nog geen punt.