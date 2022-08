Vangelis Pavlidis minimaal een maand uit roulatie door enkelblessure

Naar nu blijkt zal Pavlidis pas op zijn vroegst in oktober zijn rentree kunnen maken in het elftal van Pascal Jansen. Dat heeft er toe geleid dat AZ dinsdagmorgen in allerijl de markt is opgegaan op zoek naar een (tijdelijke) vervanger. De transferwindow sluit immers woensdagavond 23.59 uur.

De club uit Alkmaar heeft in zomeraankoop Jens Odgaard en de jonge Yusuf Barasi nog twee spitsen rondlopen, maar niet het type nummer 9 dat Pavlidis is. Bovendien kan de Griek lezen en schrijven met schaduwspits Dani de Wit.

Geen Ajax

Pavlidis mist minimaal vier competitiewedstrijden, waaronder de kraker in eigen huis met erfvijand en landskampioen Ajax (18 september). Pavlidis scoorde vorig seizoen één van de twee treffers in de Johan Cruijff Arena, waardoor AZ met een verrassende 2-1 zege aan de haal ging.

Ook mist de onfortuinlijke aanvaller de start van de Conference League: AZ opent het bal op 8 september met een uitduel in Slowakije tegen Dnipro-1 en ontvangt een week later FC Vaduz uit Liechtenstein.

Hard gelag

De blessure is een hard gelag voor AZ én Pavlidis. Dit seizoen moet immers hét seizoen van de nummer 9 worden. Dat de van Willem II overgenomen centrumspits zich in de ploeg van Jansen als een vis in het water voelt, blijkt uit zijn geweldige seizoenstart.

Pavlidis is dit seizoen betrokken bij de helft van de 24 AZ-treffers: hij scoorde zesmaal en gaf zes assists. Pavlidis zal ook de interlands van Griekenland met Cyprus (24 september) en Noord-Ierland (27 september) aan zich voorbij moeten laten gaan.

‘Iets knappen’

De Griekse international liep zijn blessure in Leeuwarden vlak voor rust op. Nadat hij aan de linkerzijde van het strafschopgebied was opgedoken en een voorzet met links gaf, voelde hij nét boven zijn rechtervoet ‘iets’ knappen. Volgens trainer Jansen waren de signalen na de wedstrijd ‘niet prettig’. Dat is bewaarheid geworden.

Donderdagavond zal Jansen voor de inhaalwedstrijd tegen NEC (thuis om 20.00 uur) een oplossing moeten vinden voor de afwezigheid van Pavlidis, nadat zijn ingespeelde elftal al zes wedstrijden met succes in dezelfde samenstelling heeft geopereerd. Naar alle waarschijnlijkheid zal Odgaard de vervanger van Pavlidis zijn, net als na rust tegen SC Cambuur.