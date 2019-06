Van Basten: ’Voetballers zijn heel vervelende wezens’

Marco van Basten met Van Persie.

ZEIST - Marco van Basten heeft tijdens de themabijeenkomst The Future of Football op de KNVB Campus in Zeist de discussie aangezwengeld over de zogenaamde spelregels van de toekomst. In de voorbije maanden werden in een zogeheten Future Rules Football League, met wedstrijden tussen amateurteams, zaken als de selfpass (een pass op jezelf bij een vrije trap of corner), de kick-in/dribble-in (intrappen of -dribbelen bij een ingooi) en tijdstraffen bij gele of rode kaarten getest.