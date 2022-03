Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Estavana Polman krijgt na jarenlange trouw per mail trap na

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Het gedwongen vertrek bij Esbjerg is een hard gelag voor Estavana Polman. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De handbalwereld was dinsdagmiddag in shock toen bekend werd dat er op pijnlijke wijze een einde is gekomen aan wat lange tijd een sprookjeshuwelijk leek. Estavana Polman is na bijna negen jaar koud aan de kant geschoven door Team Esbjerg. De Nederlandse handbalster komt niet meer voor in de plannen van de club en dat is een hard gelag voor de speelster die jaren haar hart en ziel aan de club uit Denemarken heeft gegeven.