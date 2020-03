Gelijkspel PSV en Feyenoord zit Berghuis dwars

Berghuis baalde van de manier waarop zijn ploeg na een treffer van Eric Botteghin de voorsprong weg gaf. Cody Gakpo kreeg in de 47e minuut te veel ruimte om gelijk te maken. „We hadden het er tijdens de rust nog over”, zei Berghuis. „We wilden het een kwartiertje a 20 minuten zo houden en dan weer zelf in ons spel komen.”

„Maar we verliezen Ryan Thomas uit het oog”, analyseerde Berghuis. „Leroy Fer had mee kunnen lopen of Botteghin had hem over kunnen nemen. Nu kon Gakpo scoren, dat was jammer.

„We houden PSV op achterstand”, zei Berghuis. „Maar het verschil op nummer twee AZ is nog drie punten. Dat is best veel. We gaan kijken hoe AZ straks tegen Ajax speelt.”

Advocaat

Trainer Dick Advocaat slaagde er met Feyenoord niet in om in de uitwedstrijd tegen PSV zijn achtste zege op rij te boeken. „Ik denk dat die uitslag de verdienste is van beide ploegen”, zei de Hagenaar.

„Ik denk dat we het aardig onder controle hadden”, zei Advocaat. „We speelden heel volwassen en hadden misschien iets meer verdiend. Bij die gelijkmaker deden we het echter niet goed. Er komt een bal vanaf 60 of 70 meter en toch mag PSV scoren”, doelde hij op de gelijkmaker van Gakpo. „Verder heeft PSV niet veel kansen gehad.”

Advocaat durfde zelf niet te zeggen dat Feyenoord een strafschop had moeten krijgen na een mogelijke handsbal van aanvoerder Denzel Dumfries van PSV. „Ik heb de beelden niet gezien, maar anderen bij ons in de kleedkamer wel. De spelers vonden het een duidelijke handsbal en dus een strafschop.”