Toch onderzoek naar racisme Balotelli

De Italiaanse spits van OGC Nice beweerde vorige week tijdens de verloren uitwedstrijd tegen Dijon (3-2) op racistische wijze bejegend te zijn door fans van de thuisclub. Balotelli meldde dat ook bij de scheidsrechter, maar dat kwam hem op een gele kaart te staan vanwege verbaal wangedrag.

Scheidsrechter Nicolas Rainville had naar eigen zeggen geen apengeluiden gehoord vanaf de tribunes wanneer de donkere spits van Ghanese afkomst aan de bal was. ,,Als ik dat wel had gehoord, had ik hem nooit een gele kaart gegeven'', zei de arbiter. Diverse Franse organisaties die zich bezighouden met de strijd tegen racisme, spraken deze week schande over de onverschillige manier waarop werd omgegaan met de klacht van Balotelli.

De tuchtcommissie van de LFP gaat zich nu alsnog over de zaak buigen. Op 15 maart doet de commissie uitspraak.