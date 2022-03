Kjeld Nuis wil rol in achtervolgingsploeg: ’Ik ben beter dan zij’

„Als de Noren het met Peder Kongshaug kunnen. Of de Amerikanen met Joey Mantia. Die rijd ik allemaal naar huis”, zei de olympisch kampioen na zijn zege op de 1500 meter bij de wereldbekerfinale in Heerenveen. „En zij rijden allemaal acht ronden op kop, goed geduwd, dan kan ik dat ook. Ik ben beter dan zij. Dat klinkt niet arrogant, maar is wat het is. Als de Nederlanders het zo serieus zouden nemen als de Amerikanen en Noren, dan denk ik dat ik een heel goede waarde voor de teampursuit kan worden.”

Volgens Nuis kun je echter tegen die twee geoliede machines op een kampioenschap niet zomaar drie gasten bij elkaar zetten die het even gaan doen. „Dat kan niet. Bij de Amerikanen heeft iedereen dezelfde slag en duwt elkaar geleidelijk. Ze hebben allemaal dezelfde belangen en dat is bij ons niet zo. De teampursuit rijd je voor je land. Dat moet je graag willen.”

Hij denkt niet dat het trainen voor een ploegachtervolging ten koste zou gaan van zijn individuele afstanden, de 1000 en 1500 meter. „Daar kom je wel uit. De training voor 1500 meter lijkt daar heel erg op. Die ploegen moeten het wel durven loslaten, anders gaat Nederland nooit goud halen”, zegt hij over de samenwerking tussen de commerciële teams. Ook is een hogere snelheid nodig, die bijvoorbeeld Thomas Krol en hij hebben op de 1500 meter.

Nuis hekelt KNSB

De schaatser hekelde het aanwijzen voor de ploegachtervolging van Peking. Sven Kramer en Marcel Bosker kregen de voorkeur boven Tijmen Snel en Dai Dai N’tab. „Dat kostte twee jongens een startplek”, zei Nuis. „Hoe kan je dat als schaatsbond zijnde doen, en dan maar hopen dat het lukt. Als je dat doet, moet je ook trainen zoals die anderen doen. Dan kies je ervoor om met het land een medaille te gaan pakken. Nu boor je iemand een startplek door de neus die misschien beter had gereden dan Nederland deed op de teampursuit.”

Nuis vertelde dat hij in de afgelopen zomer twee gesprekken met bondscoach Jan Coopmans heeft gehad die wilde dat hij de massastart ging rijden. Tot een daadwerkelijke inzet is het nooit gekomen. „Het kwam toen niet uit. Misschien had ik een keer moeten rijden”, zei hij. Op de Spelen van Peking reden Jorrit Bergsma en Kramer de massastart, maar beiden haalden geen medaille.