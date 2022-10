Ten Hag houdt ’vast aan filosofie’ ondanks afstraffing door City

„Het was een reality check. We moeten ervan leren en doorgaan”, aldus Ten Hag. „We houden vast aan onze filosofie en principes. Je hebt soms te maken met tegenslagen. Zondag kenden we een slechte dag. City was beter en dat moeten we accepteren, maar we kunnen ons onacceptabele optreden niet accepteren.”

„We hebben zelfvertrouwen gekregen door de eerdere overwinningen op Arsenal en Liverpool, maar nu staan we weer met beide benen op de grond. Dus bedankt voor de les, Pep en City.”

Beperkte speeltijd Ronaldo

De beperkte speeltijd van Cristiano Ronaldo onder Ten Hag kwam eveneens ter sprake tijdens de persconferentie. De Portugese sterspeler stond dit seizoen slechts een keer in de basis tijdens een competitieduel en moest tegen City opnieuw vanaf de zijlijn toekijken. Ten Hag weigerde echter een link te leggen met Ronaldo’s eerdere wens om te vertrekken bij de club.

„Toen het tegen City 4-0 en 6-1 stond heb ik hem niet ingebracht uit respect. Dat heeft niets te maken met zijn toekomst bij de club. Ik zie niet dat hij niet blij is. Hij traint goed en vindt het hier fijn”, wist Ten Hag.

Varane

Ronaldo zal hopen dat hij donderdag tegen Nicosia wel weer in de basisopstelling van Ten Hag staat, nadat hij tijdens de eerste twee groepswedstrijden eveneens in actie was gekomen. United verloor het openingsduel met Real Sociedad (0-1) en versloeg vervolgens FC Sheriff (0-2) mede dankzij een strafschop van Ronaldo.

Ten Hag kan op Cyprus in ieder geval geen beroep doen op Raphael Varane, die tegen City een enkelblessure heeft opgelopen. De Nederlandse middenvelder Donny van de Beek staat al langer aan de kant met een bovenbeenblessure, terwijl aanvoerder Harry Maguire en Aaron Wan-Bissaka evenmin inzetbaar zijn.

United staat met 3 punten op de tweede plaats in de poule. Sociedad gaat aan de leiding met 6 punten, terwijl het puntloze Nicosia op de laatste plaats is terug te vinden.