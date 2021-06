WK judo: 12 jaar na wereldtitel in Ahoy zwaait Marhinde Verkerk af

Marhinde Verkerk neemt een moment voor zichzelf in Rotterdam Ahoy, de arena in haar geboortestad waar ze twaalf jaar terug haar grootste sportieve succes behaalde. Ⓒ René Bouwman & ANP/HH

ROTTERDAM - Marhinde Verkerk gaat vrijdag nog één keer voor goud en dan zet ze een punt achter haar carrière van dertien jaar op topniveau. In de aanloop naar de WK in Boedapest ging De Telegraaf samen met de 35-jarige judoka terug naar Rotterdam Ahoy, de arena in haar geboortestad waar ze in augustus 2009 haar grootste sportieve succes behaalde: de wereldtitel. Maar ze leerde ook de keerzijde van die felbegeerde medaille kennen.