Mokerslag voor Lewis Hamilton, diskwalificatie in Brazilië

Diskwalificatie betekent dat Hamilton geschrapt is uit de uitslag van vrijdag, waarin hij juist de snelste tijd neerzette en zich daarmee leek te verzekeren van de eerste startplek voor de sprintrace op zaterdag.

Nu zal hij die sprintrace vanuit de pitstraat moeten starten, ervan uitgaande dat zijn team Mercedes nog aanpassingen moet doorvoeren aan zijn auto. Zo niet, dan wordt het alsnog een start achteraan.

Het duurde erg lang voordat de beslissingen werden genomen. Verstappen diende zich zaterdagochtend in Brazilië nog te melden bij de stewards, omdat hij na het parkeren van zijn auto ook de bolide van Hamilton aan een persoonlijke controle had onderworpen. Dat is volgens het sportieve reglement niet toegestaan. De Nederlander kreeg daarvoor uiteindelijk een boete van 50.000 euro, al stelden de stewards direct dat hij de vleugel van Hamilton met weinig kracht beroerde en niet had aangetast.

Coureurs maken in de DRS-zones gebruik van de openklappende achtervleugel, om zo meer snelheid te genereren op het rechte stuk. De maximale opening van de vleugel mag 85 millimeter bedragen, maar bij Hamiltons onderdeel zat meer speling. Daardoor kwam zijn auto niet door de technische check. Bij de andere gecontroleerde auto’s – waaronder die van Verstappen en Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas – werd geen probleem geconstateerd. Mercedes heeft zoals te doen gebruikelijk wel de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Hamilton zal zaterdag voor een inhaalrace staan om nog zo’n goed mogelijke startpositie voor de race van zondag te bewerkstelligen. Een hels karwei, want ook op de grid voor zondag moet hij al vijf plekken achteruit na zijn motorwissel. Verstappen start de sprintrace (20.30 uur Nederlandse tijd) nu vooraan en kan op die manier op zaterdag al drie punten uitlopen op Hamilton en ook zondag geweldige zaken doen. De kloof tussen de twee bedraagt momenteel negentien punten in het voordeel van de Nederlander. Na Brazilië volgen er nog slechts drie races. Gaat Verstappen met een voorsprong van minimaal 26 punten naar huis, dan kan hij zelfs volgende week in Qatar in theorie al kampioen worden.