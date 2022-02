Culttrainer Pieter de Jongh nieuwe bondscoach Somalië

Met een kenmerkend filmpje op het vliegveld maakte Pieter de Jongh, alias The Champ, melding van het nieuwe avontuur, dat hij is aangegaan. De avonturier uit Asperen, die eerder werkzaam was in landen als Kenia, Mongolië, Moldavië, Rwanda en Zimbabwe, verkreeg een cultstatus, toen een filmpje, waarin hij als coach van het Zimbabwaanse FC Platinum in steenkolen-Engels een Louis van Gaal-act opvoerde, viraal ging.

Met wijsheden als ‘First half two zero, was zelfs possible a hijgere score’ kreeg De Jongh de lachers op de hand. De voormalige amateurtrainer buitte die populariteit uit door zich de status van culttrainer aan te meten en voortdurend filmpjes te posten op social media, waarbij hij zichzelf ‘The Champ’ noemt. Een terugkerend item is ‘The Truck of the Day’, waarbij hij jongleert met een sinaasappel of een bal dood in zijn nek legt begeleid door zijn kenmerkende commentaar in het Dunglish.

De voormalige amateurtrainer van clubs als Vitesse Delft, SDC Putten, HSV De Zuidvogels, SC Woerden, VV Heerjansdam, RKSV Schijndel en ASV Dronten was eerder al bondscoach van Swaziland.

