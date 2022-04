Trabzonspor grijpt met Stefano Denswil eerste landstitel in 38 jaar

Trabzonspor was van 1976 tot 1984 de ploeg van Turkije met zes titels. Daarna bleef het stil, tot dit seizoen. De club uit de stad Trabzon in het noordoosten was dit jaar echter oppermachtig. Met nog drie speelronden te gaan is Trabzonspor al niet meer te achterhalen door Fenerbahçe. De ploeg uit Istanbul kan weliswaar in punten nog gelijk komen met de koploper, maar het onderling resultaat is bij een gelijk puntenaantal leidend in de Süper Lig en dat is in het voordeel van de kersvers landskampioen.

De titel betekent ook een mooie prijs voor Denswil, die nu in zowel Nederland als België als Turkije kampioen is geworden. De verdediger wordt dit seizoen gehuurd van Bologna en is een belangrijke kracht gebleken voor Trabzonspor. Ook tegen Antalyaspor had hij zaterdag een basisplaats.

„Trabzonspor was altijd een club die in de schaduw stond van de grote clubs uit Istanbul”, zei Denswil onlangs zelf in gesprek met De Telegraaf. „Ze werden wel eens tweede of derde, maar nooit kampioen. We spelen een heel stabiel seizoen en staan al vanaf het begin bovenaan. De vroege uitschakeling in de Europa League heeft ons geholpen. Daardoor hadden we niet meer het dubbele schema, waardoor we in de Turkse competitie heel stabiel hebben kunnen presteren.”