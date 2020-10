Juventus-spelers opnieuw in isolatie na coronageval

Zijn teamgenoten, onder wie Oranje-international Matthijs de Ligt, mogen wel blijven trainen en wedstrijden spelen zolang ze negatief testen.

Het is de bedoeling dat de andere spelers van Juventus in een ’teambubbel’ blijven. Ze mogen geen contact hebben met mensen van buiten de groep. Dat was twee weken geleden ook al het geval, toen twee medewerkers van de club besmet bleken te zijn. Ook de beloftenploeg van Juventus (Onder 23) zit voorlopig afgezonderd van de buitenwereld, omdat twee spelers positief hebben getest.

Cristiano Ronaldo, de sterspeler van de Italiaanse topclub, keerde woensdag terug in Turijn nadat hij bij de nationale ploeg van Portugal positief had getest. De aanvaller ontbreekt daardoor in het duel met Zweden in de Nations League. Juventus heeft zaterdag in de Serie A een uitwedstrijd tegen Crotone op het programma staan.