Klopp voelt bui hangen: ’Daarom kan ik een straf verwachten’

De Duitse coach keek een dag voor de volgende competitiewedstrijd, tegen Fulham, nog even terug op de incidenten van zondag. Liverpool won het spectaculaire duel met Tottenham dankzij een treffer van Diogo Jota in blessuretijd. Klopp sprintte na het winnende doelpunt richting de vierde official, liep een hamstringblessure op en riep hem wat woorden toe. Na de wedstrijd liet hij zich uit over scheidsrechter Paul Tierney, die hij ervan beschuldigde iets tegen Liverpool te hebben.

Spijt

„Het had allemaal niet moeten gebeuren. Het waren de emoties en de boosheid. Dat is de reden dat ik het doelpunt zo vierde”, zei Klopp dinsdag. „Ik probeerde om rustig te worden, maar dat lukte niet. We wonnen op spectaculaire wijze een wedstrijd met 4-3 en alle verhalen gingen over mij. Ik heb daar echt spijt van, het is niet nodig en het is niet hoe het zou moeten zijn.”

Na een matig seizoen is Liverpool de laatste weken opgeklommen naar de vijfde plek, een plaats die recht geeft op Europees voetbal. De ploeg staat 2 punten boven Tottenham en heeft een wedstrijd minder gespeeld.

