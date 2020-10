Kiki Bertens moet nu waken voor Italiaanse wraak

Kiki Bertens in opperste concentratie bij haar service, één van haar sterke wapens. Ⓒ EPA

PARIJS - Na een sombere en kletsnatte week lijkt het zowaar een dag droog te blijven in Parijs en breekt soms zelfs de zon door in de Franse hoofdstad. In figuurlijke zin is ook de zon doorgebroken voor Kiki Bertens. Vrijdagavond overleefde ze met glans de derde ronde en de vooruitzichten zijn bepaald niet slecht.