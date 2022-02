Viermansbob staat voor vrijwel onmogelijke opgave na matige eerste dag

De Bruin ging in het Yanqing National Sliding Centre in de eerste run met 59,85 als 26e neer beneden, dat was 1,76 seconde langzamer dan de Duitser Johannes Lochner, die het snelst van iedereen was. In de tweede run kwam het viertal tot de 24e tijd van 1.00,07 en was daarmee 1,36 seconde langzamer dan de toptijd van de Duitser Francesco Friedrich.

In het klassement staat De Bruin 2,92 seconden achter op de leider in de wedstrijd. Dat is Friedrich. Die heeft met een totaaltijd van 1.57,00 0,03 seconde voorsprong op zijn landgenoot Lochner en 0,38 op de Canadees Justin Kripps.

Om zondag te mogen starten in de vierde run, moet De Bruin na de derde afdaling bij de beste twintig bobsleeërs zitten. De Braziliaan Edson Luques Bindilatti staat momenteel 20e. De Nederlanders zitten daar 0,83 seconde achter.

De Bruin denkt dat het moeilijk gaat worden om de top 20 te halen. „Dat wordt heel lastig, maar we gaan alles geven en ervoor vechten.”

De viermansbob kenden een matige start tijdens de eerste run.

Ontevreden

De bobsleeërs keken ontevreden terug op de eerste run. „We hadden een matige start, maar de jongens hebben hun uiterste best gedaan. De run was oké, maar onderin de baan hadden we heel weinig snelheid. Waar dat aan ligt, weet ik niet. De run was niet zo slecht als de tijd doet vermoeden, want de 26e tijd is voor ons ook heel matig.”

De Bruin was blij dat de tweede start iets beter was met 5,08 tegen 5,10 seconde in de eerste run. „Ik had van tevoren gedacht dat we tussen de 5,06 en 5,10 konden duwen, dus ik hoop dat we morgen 5,06 kunnen starten. De tweede run was minder dan de eerste”, vond De Bruin, die er wel op wees dat het verlies op de concurrentie kleiner was.

„Ik ben trots op de jongens dat ze alles hebben gegeven en dat we hier mogen staan”, zei De Bruin. „We zullen bespreken waar we kunnen verbeteren en ik ga vanavond nog zitten met mijn coaches wat er beter kan qua sturen. Hopelijk kunnen we nog een paar plekken naar voren.”

Het is voor De Bruin en zijn team de eerste keer dat ze deelnemen aan de Olympische Spelen. De piloot kwalificeerde zich aanvankelijk niet volgens de normen van NOC*NSF, maar werd toch door de bobsleebond voorgedragen voor de viermansbob. In de tweemansbob eindigde hij eerder deze week met remmer Jelen Franjic als 23e.