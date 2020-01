Barcelona met Frenkie de Jong zonder problemen verder in Copa del Rey

Antoine Griezmann zette de thuisploeg al na 4 minuten op voorsprong, op aangeven van de mee opgekomen rechtsback Nélson Semedo. Na een klein halfuur kopte de Franse verdediger Clément Lenglet raak uit een hoekschop.

Na de pauze kregen de vele toeristen op de tribune waarvoor ze gekomen waren: Lionel Messi scoorde via het been van verdediger Rodrigo Tarin. In de 80e minuut schoot de Argentijnse vedette nog tegen doelman Iván Cuellar waarna de kort ervoor in het veld gekomen Braziliaan Arthur in de rebound raak schoot: 4-0.

Messi zorgde kort voor tijd voor een toegift: 5-0.

Frenkie de Jong speelde het hele duel.

Aartsrivaal Real Madrid won woensdag met 4-0 bij Real Zaragoza.